Расшифровка видео записей

Запись конференции, нужно расшифровывать "по голосам" - указывать, что другой спикер. Вроде бы записывали по одному, то есть разные спикеры будут в разных файлах, поэтому проблем не будет. Всего от 4 до 6 часов (еще не ...
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Здравствуйте!
Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.
Это записи телепередач.
Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее.
Нужно набрать в документ Word.
Пример оформления предоставлю.
Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.
Способ оплаты - на ЯндексДеньги.
Записи будут постоянно, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.
Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
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