Транскрибация видео в текст

Необходимо несколько человек для расшифровки видеофайлов в текст. Качество звука хорошее, речь медленная (можно смело ускорить аудиодорожку в 2 раза). Ничего сложного не требуется - просто дословная расшифровка в Word, никакого особого оформления и т.п. не надо. Работы много, она будет появляться и дальше, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество. Единственные требования к исполнителю - это нормальный уровень грамотности и скорость работы. Оплата 300 руб. за каждые 60 минут.