Расшифровка аудио

Перевести в текст 55-минутную видеозапись мероприятия, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-группа) 4 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн за час расшифрованного материала) говорят по-русски требуется грамотность, желательно иметь опыт подобной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект для тех, кто сможет приступить к работе сейчас и имеет опыт в расшифровке.
Нужно к 15 часам расшифровать 30 минут аудио.
Указывайте стоимость за минуту.
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