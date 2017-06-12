Расшифровка видеозаписей в текст

ТранскрибацияЗавершен30 заявок370 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. 

Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее.

Нужно набрать в документ Word.

Пример оформления предоставлю.

Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. 

Способ оплаты - на ЯндексДеньги. 

Записи будут постоянно, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность. И понимание того, что расшифровка записей занимает довольно много времени. Поэтому адекватно оценивайте свои возможности.

Пишите, буду рад сотрудничеству!

7 лет назад
MichaelF
Михаил 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elena0026
Елена 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
1 день
Благодарю Елену за продуктивное сотрудничество - ответственный подход, соблюдение сроков и качественно выполненное задание. Рекомендую. И сам буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Приятное сотрудничество. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Расшифровка видеозаписи фокус-группы (Украина)

    Перевести в текст 55-минутную видеозапись мероприятия, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-группа)  4 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн за час расшифрованного материала)  говорят по-русски  требуется грамотность, желательно иметь опыт подобной ...

    Транскрибация10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расшифровка адиозаписей СРОЧНО!

    Есть срочный заказ на расшифровку записей сегодня. Время выдачи материала – ориентировочно 17:00. Время сдачи – 20:00. Качество – хорошее. Говорящий – 1 человек, монолог. Пожалуйста, четко ответьте на вопросы: 1. Стоимость 1 минуты расшифровки. 2. Сколько минут возьмете на указанный ...

    Транскрибация2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Расшифровка видеозаписей в текст

    Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.  Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее. Нужно набрать в документ Word. Пример оформления предоставлю. Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись. Способ оплаты - на ЯндексДеньги.  Записи будут ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перепечатка текста с фотографий.

    $75

    Здравствуйте! Задание предельно простое. У меня имеется около 150 фотографий с текстом, написанным от руки. Это старая курсовая работа одного из студентов психологического факультета.Мне необходимо, что бы вы грамотно и внимательно перенесли текст в цифровой ...

    Транскрибация63 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Транскрибирование аудио (французский язык)

    Необходимо сделать транскрибирование (переработку аудиозаписи в текст) 27-ми аудио файлов на французском языке. Средняя продолжительность одного файла - 1 час. (от 40мин до 80 мин)Скорость выполнения задания: 3 файла в неделю. Окончаниепроекта 5 августа 2017 ...

    Транскрибация7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Требуются фрилансеры для сотрудничества на постоянной основе. Расшифровка различных видео и аудиоматериалов хорошего качества. Минимальный объем - 30 минут. Максимальный - не ограничен. Стоимость - 5 руб/минута. Заходите в скайп: [email protected]. или пишите в сообщении ...

    Транскрибация125 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расшифровка интервью 1,5 часа

    $10

    Здравствуйте Нужно расшифровать интервью на общую тематику. Длина аудио 1 час 32 минуты. Срок 1-2 дня. Оплата 500 рублей. При отсутствии ошибок - бонус еще 100 рублей и работа по расшифровке в дальнейшем.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Расшифровка двух файлов

    $4

    Здравствуйте. Нужна расшифровка файла - около 40 минут. 6 рублей за минуту записи. Возможна предоплата. Оплата картой Сбербанка. Ничего оформлять не нужно, дословных "ну", "вот", "м-м-м" тоже писать не нужно.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад