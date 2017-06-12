Расшифровка видеозаписей в текст

Здравствуйте!

Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.

Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее.

Нужно набрать в документ Word.

Пример оформления предоставлю.

Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.

Способ оплаты - на ЯндексДеньги.

Записи будут постоянно, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность. И понимание того, что расшифровка записей занимает довольно много времени. Поэтому адекватно оценивайте свои возможности.

Пишите, буду рад сотрудничеству!