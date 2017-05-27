Законспектировать информацию с видео.

Необходимо полностью извлечь информацию с видео и законспектировать ее в word'e. Иными словами, сделать транскрибацию.

Сама работа заключается в следующем. У меня имеется видео-архив лекций по психологии, одного известного профессора, выступающего в аудитории перед студентами. Всего — 16 видеозаписей по 45 минут каждая. Качество съемки и звука, отличное, запись сделана в HD 720p формате. Это означает, что недослышанностей и недопониманий с вашей стороны не будет. Как вы видите, объем работы не маленький, по этому исполнителей надо несколько.

Каждому, кого выберу в качестве исполнителя, предоставлю от 1 до 3 видео на расшифровку. В задании сумма указана за весь объем работы, что бы понять сколько будет стоит расшифровка 1 видео, надо общую сумму поделить на 16. Если стоимость работы устраивает, обращайтесь и договоримся об объеме.

Могу рассмотреть кандидатуру одного человека на исполнение, если вы обязуетесь выполнить работу в течении 5 дней. Если работа будет не выполнена в срок, придется заплатить неустойку в размере 20% от стоимости задания. Если вы готовы сделать все и быстро, напишите об этом сразу. Хорошо оцените ваши силы, учитывая риск неустойки!

В случае, если вы сделает заказ быстрее оговоренного срока, тогда уже я вам даю премию +20%. У меня все честно :)

Единственная просьба, если вы не умеете грамотно писать, четко и без ошибок, не будем тратить наше время. Я плачу за упрощение своей работы и не желаю ковырять текст на ошибки, тратя время на их исправление. Если вы сдадите мне абра-кадабру, в качестве бонуса, пришлю ссылку на букварь :))