Расшифровать тексты: 4-6 часов

ТранскрибацияЗавершен35 заявок474 просмотра
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﻿Запись конференции, нужно расшифровывать "по голосам" - указывать, что другой спикер. Вроде бы записывали по одному, то есть разные спикеры будут в разных файлах, поэтому проблем не будет.

Всего от 4 до 6 часов (еще не выгружали записи из диктофона, но качество норм).

800 руб / час. 

Расшифровка нужна до Чт второй половины дня.

7 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
MichaelF
Михаил 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
2 дня
Оперативная и отличная работа! Спасибо!
Я благодарю Елену за прекрасный заказ. С радостью его выполнил, и получил оплату в срок. Мне было приятно сотрудничать. Рекомендую всем. Желаю успехов!
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