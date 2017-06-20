Расшифровать тексты: 4-6 часов

﻿Запись конференции, нужно расшифровывать "по голосам" - указывать, что другой спикер. Вроде бы записывали по одному, то есть разные спикеры будут в разных файлах, поэтому проблем не будет.

Всего от 4 до 6 часов (еще не выгружали записи из диктофона, но качество норм).

800 руб / час.

Расшифровка нужна до Чт второй половины дня.