Расшифровка аудио

ТранскрибацияЗакрыт72 заявки1017 просмотров
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Нужно расшифровать 2 файла. Беседа 2х людей, хорошо слышно

Файлы около 60 минут

Оплата ЯДеньги.

Ориентируюсь по 8 рублей за минуту. 

6 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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