Набор текста на английском с аудиозаписи

Нужно расшифровать 2 файла. Беседа 2х людей, хорошо слышно Файлы около 60 минут Оплата ЯДеньги. Ориентируюсь по 8 рублей за минуту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется наборщик, который будет набивать тексты (с аудиозаписи) на английском языке. Тексты представляют собой переводы с русского. Преимущественно медицинская тематика. Высылайте предложения с указанием тарифов и опыта работы. Пришлю тестовую запись длительностью около 1 мин.
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