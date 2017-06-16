Необходима транскрибация

ТранскрибацияЗакрыт87 заявок694 просмотра
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условно 30-40 мин

Сегодня аудио завтра текст

7 лет назад
Wake0ne
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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