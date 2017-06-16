Расшифровка аудиозаписи. Срочно!

Нужно расшифровать 2 файла. Беседа 2х людей, хорошо слышно Файлы около 60 минут Оплата ЯДеньги. Ориентируюсь по 8 рублей за минуту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно!!!! расшифровать аудиозапись. Возьму несколько исполнителей по 20-30 минут. Оплата на карту Сбербанка, ЯД, Вебмани. 5 рублей за минуту. Только с опытом работы. Если будет хороший результат - будем сотрудничать постоянно.
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