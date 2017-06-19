Транскрибация коммерческих звонков

ТранскрибацияЗакрыт81 заявка573 просмотра
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Необходимо обработать (транскрибировать) звонки /разговоры менеджеров с клиентами продолжительностью около 5 часов. т.е. напечатать текст аудиозаписей.  Жду отклики с указанием стоимости за услугу и ориентир по времени исполнения.  Укажите стоимость  за 1000 знаков. В дальнейшем предполагается повторное обращение за данной услугой.

6 лет назад
Severd
Даниил 
35 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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