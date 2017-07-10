Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов (интервью, доклады)

ТранскрибацияЗавершен16 заявок315 просмотров
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Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов. Грамотность не критична, важно записывать слова целиком и соблюдать оговоренные сроки. Первый заказ - сегодня, записи общей продолжительностью около 2 часов, слышимость хорошая, язык разговорный. Сдать надо завтра утром к 9.00 по МСК. В дальнейшем периодически будем повторять это сотрудничество. Пишите цену за час.  

6 лет назад
arrow_t
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Palabra
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Все четко и в срок, спасибо!
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик =)
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