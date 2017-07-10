Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов (интервью, доклады)

Требуется помощь в транскрибировании аудиофайлов. Грамотность не критична, важно записывать слова целиком и соблюдать оговоренные сроки. Первый заказ - сегодня, записи общей продолжительностью около 2 часов, слышимость хорошая, язык разговорный. Сдать надо завтра утром к 9.00 по МСК. В дальнейшем периодически будем повторять это сотрудничество. Пишите цену за час.