Наполнение сайтов контентом любой сложности! Качество, ответственность, высокая скорость работы.

Опыт работы по наполнению сайтов более 10 лет!

Я предлагаю вам:

- заполнение и коррекцию уже существующих карточек товара,

- рерайтинг,

- копирайтинг,

- написание уникальных статей и описаний к товарам,

- поиск недостающий информации на сторонних ресурсах,

- ретушь фотографий,

- работу с отзывами в интернет-магазинах и социальных сетях,

- транскрибацию.

Помимо этого, имею опыт работы модератором в группах ВК, интернет-магазинах и различных игровых чатах.

Цена работы договорная.

- стоимость карточки товара от 5 до 20р, в зависимости от сложности,

- стоимость услуг модератора от 150р в час.

По всем вопросам отвечаю с 10.00 до 24.00 по мск.

Связаться со мной можно:

- в личных сообщениях,

- написав на почту [email protected],

- написав в скайп nemesieda