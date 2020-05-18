Опыт работы по наполнению сайтов более 10 лет!
Я предлагаю вам:
- заполнение и коррекцию уже существующих карточек товара,
- рерайтинг,
- копирайтинг,
- написание уникальных статей и описаний к товарам,
- поиск недостающий информации на сторонних ресурсах,
- ретушь фотографий,
- работу с отзывами в интернет-магазинах и социальных сетях,
- транскрибацию.
Помимо этого, имею опыт работы модератором в группах ВК, интернет-магазинах и различных игровых чатах.
Цена работы договорная.
- стоимость карточки товара от 5 до 20р, в зависимости от сложности,
- стоимость услуг модератора от 150р в час.
По всем вопросам отвечаю с 10.00 до 24.00 по мск.
Связаться со мной можно:
- в личных сообщениях,
- написав на почту [email protected],
- написав в скайп nemesieda
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