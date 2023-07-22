Моя специализация - качественная верстка сайтов с использованием чистого и кроссбраузерного валидного кода.

🛠️ Я владею технологиями, такими как- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, SASS, BEM, GULP, WebPack, FLEX, GRID.

🪛 Я умею прекрасно сочетать современные технологии с креативным подходом, чтобы создавать адаптивные и отзывчивые веб-страницы, которые выглядят великолепно на любом устройстве. Благодаря моим навыкам и опыту в сфере верстки, я способен эффективно обрабатывать проекты любой сложности.

⚙️ Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом, включая WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и другие.

📣 Моя главная цель - предоставить наилучшую услугу на рынке! Работая со мной, вы получаете следующие преимущества:

✅ Экономия денег. Я разрабатываю адаптивную верстку, опираясь на макеты для ПК, что позволяет сократить расходы и не требует дополнительных макетов дизайна.

✅ Избежание лишнего стресса. Запросы, пожелания и небольшие корректировки, не связанные с общей структурой, уже включены в стоимость работ. Если вы пропустили некоторые детали в дизайне, я с радостью внесу их в верстку по вашей просьбе без дополнительных споров и затрат.

✅ Гарантия качества верстки. В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.

🛠️ Портфолио моих работ доступно по следующей ссылке: портфолио

☎️ Вы можете связаться со мной по следующим контактным данным:

📧 E-mail: [email protected]

✏️ Телеграм: Nerzula

✏️ Whatsapp: по запросу