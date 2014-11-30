У меня с сайта второй раз изчезают картинки. Не могу понять что это вирус или мошенники. Поменять цвет некоторых кнопок,переименовать админ панель. Сделать нормальные слова без иероглифов, чтобы показывались в адресной строке браузера. Что бы ...