Nextess

Алексей Nextess

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Защита сайта от мошенников

    У меня с сайта второй раз изчезают картинки. Не могу понять что это вирус или мошенники. Поменять цвет некоторых кнопок,переименовать админ панель. Сделать нормальные слова без иероглифов, чтобы показывались в адресной строке браузера. Что бы ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад