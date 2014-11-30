Добрый день. Нужен модуль сортировки товара как на скрине, с последующеей его установкой. И небольшие доработки по сайту. opencard 1.5.6.1.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Добрый день. Нужен модуль сортировки товара как на скрине, с последующеей его установкой. И небольшие доработки по сайту. opencard 1.5.6.1.
Нужен человек хорошо знающий open card, и знающий рыболовные снасти. Для наполнения ИМ. Из СПБ для личной встречи чтобы обсудить детали работы. Так как товаров около 1300.
Наполнить сайт товаром. Нужен человек хорошо знающий open cart и разбирающийся в рыболовных снастях.
У меня с сайта второй раз изчезают картинки. Не могу понять что это вирус или мошенники. Поменять цвет некоторых кнопок,переименовать админ панель. Сделать нормальные слова без иероглифов, чтобы показывались в адресной строке браузера. Что бы ...