Nick_Fisher

задача состоит из 1. загрузить информацию о товарах в Яндекс. Директ с помощью смарт баннеров в формате XML 2. загрузить информацию о товарах в Google Merhcant Center
Наполнение сайтов2 заявки
Закрыт
4 года назад
задача состоит из 1. загрузить информацию о товарах в Яндекс. Директ с помощью смарт баннеров в формате XML 2. загрузить информацию о товарах в Google Merhcant Center
начинайте с 123 нужно 1. загрузить информацию о товарах в Яндекс. Директ с помощью смарт баннеров в формате XML 2. загрузить информацию о товарах в Google Merhcant Center