Дипломированный дизайнер интерьера с богатым опытом и стажем работы более 20 лет готов к плодотворному сотрудничеству.

Я представитель старой школы (проектирую в архитектурной программе ArchiCAD и Artlantis), закончил Харьковскую академию дизайна и искусств (специальность - дизайн интерьера и архитектуры малых форм).

Универсал - помимо интерьеров занимаюсь: полиграфией, логотипами, наружной рекламой, дизайном фасадов, проектированием ландшафта, графикой, карикатурами, живописью, веб-дизайном, фотомонтажом, видео-анимацией.

Клиентоориентированный - всегда в первую очередь учитываю и подстраиваюсь под пожелания заказчика. Предлагаю гибкие схемы возможного сотрудничества различной стоимости, от разовых консультаций до полного комплекта дизайн-проекта с авторским сопровождением. Стараюсь работать по нижнему пределу общепринятых цен, от 2-5$/м.кв. (дешевле большинства других дизайнеров)!

Помимо комплексного проектирования интерьера и экстерьера предлагаю такие отдельно взятые услуги, как: визуализация санузла (варианты раскладки кафеля, развёртки стен, подсчёт площади и количества кафеля); планировочные решения (различные варианты перепланировки интерьера); разовые консультации по дизайну (подбор отделочных материалов, советы по цветовому решению, подбор готовой мебели или разработка индивидуальных решений по корпусной мебели); создание пакета чертёжной документации строителям для проведения ремонтных работ (без 3d-визуализаций), и многое другое.

Ссылки на портфолио моих работ по всем направлениям, за различные периоды времени: 1) https://www.behance.net/Niggil ; 2) http://portfolios.ru/nigggil ; 3) https://fine-o.wixsite.com/fine-o

Контакты (Владислав Шелельо): +38(050) 910-77-09 (+Вайбер)