Nik33009

Петов Nik33009

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Zhebil
Женя 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
2 балла
5 лет назад
Одна веб страница корректно работала на компьютере и телефоне
Работу не оплатил, на связь не выходит. Подумайте прежде чем работать с ним
Отличная работа, советую.
Ответный отзыв
Saichenko
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать профиль на django и соединить с игрой
Django
Чёткая постановка задачи, оплата в срок, и всегда на связи. Всем советую поработать с Николаем!
Все во время сделал. классный программист
Ответный отзыв
Saichenko
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать авторизацию на сайте python django через соц сети
DjangoPython
Чётко сформулировал задачу, оплатил в срок и по договорённости. Рекомендую!
Задание было на 2 дня, а сделал за пол дня. Отлично быстро и качественно
Ответный отзыв