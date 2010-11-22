NikMarkov

Марков NikMarkov

 
43 годаРоссия/Брянск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Excel VBA + Windows API + PHP + MySQL

E-mail: [email protected]

Работаю с Microsoft Office Excel + Windows API + VBA + PHP + MySQL. Разработка формируемых из БД прайс-листов или других данных, автоматизация обработки форм отчётов, создание макросов под заказ. VBA - это мощное и гибкое, а самое главное встроенное в Microsoft Office Excel средство, способное значительно облегчить и расширить возможности Microsoft Office Excel без использования "тяжёлых" и дорогостоящих сторонних средств.

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PHPMySQLVBA
Отзывы заказчиков
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Макрос для xls
Очень понравилась оперативность выполнения и краткость кода. Спасибо. +10 успехов
Адекватный заказчик. Точное ТЗ. Приятно работать.
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