Excel VBA + Windows API + PHP + MySQL

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Работаю с Microsoft Office Excel + Windows API + VBA + PHP + MySQL. Разработка формируемых из БД прайс-листов или других данных, автоматизация обработки форм отчётов, создание макросов под заказ. VBA - это мощное и гибкое, а самое главное встроенное в Microsoft Office Excel средство, способное значительно облегчить и расширить возможности Microsoft Office Excel без использования "тяжёлых" и дорогостоящих сторонних средств.

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