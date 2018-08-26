NikitinO87

Приветствую, собственно суть задачи в заголовке. Нужно загнать как можно быстрее в индекс гугла и яндекса чуть более 200 000 статей. Домену почти 2.5 года, сайт на нем весит уже больше ...
Поисковые системы (SEO)3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Приветствую, собственно суть задачи в заголовке. Нужно загнать как можно быстрее в индекс гугла и яндекса чуть более 200 000 статей. Домену почти 2.5 года, сайт на нем весит уже больше ...
Разработать по готовому ТЗ скрипт онлайн магазина по продаже готовых статей для личных целей. (ТЗ прикрепил) Основные задачи это выгрузка статей через админку в каталог по рубрикам, и вывод статей на главную магазина и ...
Разработать скрипт онлайн магазина готовых статей для личных целей. ные три пункта, будем сразу отсекать.