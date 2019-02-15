Имеется опыт работы в компаниях, поддерживающих крупные интернет магазины, отличные знания html css3, javascript, замыкания, ооп, деструктуризация, область видимости и тд, верстка с помощью flexbox, табличная верстка, верстка с помощью float, сделаю все быстро, кроссбраузерно, и достаточно дешего(по причине недавней регистрации на данной бирже, и отсутствия отзывов, как таковых)

Ссылка на мои работы с исходниками https://github.com/Rib0