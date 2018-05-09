3D Моделирование и чертежи

Доброго времени суток! Непосредственно к делу: работаю на предприятии ООО "СтальЭмаль" (г. Череповец) инженером-конструктором, имеется опыт по созданию 3d моделей в САПР "Компас-3D" и "SolidWorks". Выполняю построение 3D моделей для 3d печати, ЧПУ, визуализации изображения (для сайтов, визиток и т.д.) или для другого использования. Могу работать по Вашей идее (Чертеж или рисунок того, что Вы хотите видеть). Все что Вы заказываете будет передано Вам вместе с исходными файлами, также возможен перевод модели в нужный Вам формат (IGES, STL, CAD, OBJ, 3Ds и другие). Все Ваши предложения, дополнения и правки по готовой работе будут учтены и исправлены бесплатно! При необходимости возможен заказ чертежей Ваших изделий, чертежи выполняются по нормам ГОСТа ЕСКД. О цене вопроса договоримся, доволен будет каждый!