Nikolasss2002

Николай Nikolasss2002

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь ретушью фото. Красиво и качественно обработаю ваши фото. Буду рад с вами поработать!

Навыки:

Обработка Фото :

- Умение работать в программах Adobe Photoshop и Capture One.

- Предметная ретушь.

- Ретушь портретов.

- Цветокоррекция фото.

- Составление коллажей.

- Вытравка фона, очистка фото от лишних объектов.

Разработка презентаций:

- Умение работать в программах PowerPoint и Pictochart.

- Умение составлять красивые презентации.

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Отзывы заказчиков

niznauu
Семен 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать презентацию по истории
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
niznauu
Семен 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
3 года назад
Сделать подробную презентацию по истории
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
hr_sokolow
Сергей 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Привести фотографии к единому стилю
Николай профессионал. Мгновенно сделал фотографии под указанный размер, сделав их портретного качества. Всё строго согласно техническому заданию. Рекомендую.
Сергей очень грамотный заказчик! Оплата вовремя! Спасибо.
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