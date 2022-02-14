Занимаюсь ретушью фото. Красиво и качественно обработаю ваши фото. Буду рад с вами поработать!

Навыки:

Обработка Фото :

- Умение работать в программах Adobe Photoshop и Capture One.

- Предметная ретушь.

- Ретушь портретов.

- Цветокоррекция фото.

- Составление коллажей.

- Вытравка фона, очистка фото от лишних объектов.

Разработка презентаций:

- Умение работать в программах PowerPoint и Pictochart.

- Умение составлять красивые презентации.