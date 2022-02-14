Занимаюсь ретушью фото. Красиво и качественно обработаю ваши фото. Буду рад с вами поработать!
Навыки:
Обработка Фото :
- Умение работать в программах Adobe Photoshop и Capture One.
- Предметная ретушь.
- Ретушь портретов.
- Цветокоррекция фото.
- Составление коллажей.
- Вытравка фона, очистка фото от лишних объектов.
Разработка презентаций:
- Умение работать в программах PowerPoint и Pictochart.
- Умение составлять красивые презентации.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Интерьерная ретушь53 просмотра
- Детская ретушь34 просмотра
- Обработка фото пейзажей41 просмотр
- Презентация товара37 просмотров
- Предметная ретушь.23 просмотра
- Презентация на заказ.24 просмотра
- Визитная карточка16 просмотров
- Обтравка фона, цветокоррекция25 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$8
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
3 года назад
Николай профессионал. Мгновенно сделал фотографии под указанный размер, сделав их портретного качества. Всё строго согласно техническому заданию. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сергей очень грамотный заказчик! Оплата вовремя! Спасибо.