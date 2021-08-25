hr_sokolow

В рамках создания сайта для Общественного Совета при Федеральной пробирной палате Российской Федерации принято решение о размещении фотографий членов данного Общественного Совета (ОС). Всего 21 фотография, из которых нужно сделать как минимум по 1 фотографии для ...
Периодически (редко) ищу специалистов, готовых поработать с фотографиями, графикой, презентациями, базами данных - для размещения на своих ресурсах.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 35 по 52. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ - ВО ВЛОЖЕНИИ РАЗНЫЕ ФАЙЛЫ. Я ...Завершен2 года назад
Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 18 по 34. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. Требуется: 1. Растянуть логотипы для области 94х97 (вписать ...Завершен2 года назад
Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 1 по 17. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. Требуется: 1. Растянуть логотипы для области 94х97 (вписать в ...Завершен2 года назад
Необходимо найти или создать логотип Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). В настоящее время на официальном сайте можно увидеть две версии логотипа (эмблемы). В обеих - двухглавый орёл что-то держит в лапах, ...Завершен2 года назад
Во вложении 2 папки с исходниками. 1 папка - это логотип Государственной думы РФ, а второй - Министерства промышленности и торговли. [u] Задача 1:[/u] Делаем файл [i]2.1.svg[/i] Логотип подогнать под размеры 94х97 (ШхВ), фон оставить прозрачным. Края изображения должны ...Завершен2 года назад
Имеется логотип в формате .ai. (плоский, не градиентный, без слов, страница 3) Также имеются варианты в svg и в расширении GVDesign. Но во всех вариантах Основной фон меняет цвет и у букв А и Т. Поэтому на прозрачном ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо найти АКТУАЛЬНЫЕ логотипы организаций и, сохраняя пропорции, сделать размер 94х97. Формат файла в SVG. Перечень организаций, к которым необходимо найти логотипы во вложении. Логотипы необходимо называть цифрами согласно перечню. Срок - 5 дней.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен2 года назад
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Необходимо найти актуальные логотипы для следующих компаний: 13 штук АТОЛ Gett taxi Pickpoint Вестовой Admitad Brandmonitor ProStore BBCG iWengo Kosenkov&Suvorov Yandex.Go ОФД.ру UPS Необходимо подготовить файлы таким образом, чтобы их размер был 200 пикселей в ширину и 118 пикселей в высоту. Расширение файла - PNG. Логотипы должны ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо найти картинку, которая демонстрирует магазин или команду (или основной бизнес-процесс), возможно какой-то 146% атрибут данного бизнеса. На картинке, конечно, может быть логотип компании, но это не обязательно (не нужно его помещать в центр, он ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад