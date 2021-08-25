hr_sokolow

Сергей hr_sokolow

 
38 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ищу понимающих исполнителей с руками

Периодически (редко) ищу специалистов, готовых поработать с фотографиями, графикой, презентациями, базами данных - для размещения на своих ресурсах.

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$116
выплачено фрилансерам
90%
заказов с исполнителем
3
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Привести фотографии к единому стилю

    В рамках создания сайта для Общественного Совета при Федеральной пробирной палате Российской Федерации принято решение о размещении фотографий членов данного Общественного Совета (ОС). Всего 21 фотография, из которых нужно сделать как минимум по 1 фотографии для ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 35-52

    Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 35 по 52. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. УВАЖАЕМЫЕ МОДЕРАТОРЫ - ВО ВЛОЖЕНИИ РАЗНЫЕ ФАЙЛЫ. Я ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 18-34

    Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 18 по 34. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. Требуется: 1. Растянуть логотипы для области 94х97 (вписать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 1-17

    Во вложении 1 папка и файл с таблицей (перечень). Папка содержит логотипы в формате SVG для организаций из перечня с 1 по 17. К сожалению, не все логотипы сделаны корректно. Требуется: 1. Растянуть логотипы для области 94х97 (вписать в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Преобразовать логотип №5

    Необходимо найти или создать логотип Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры). В настоящее время на официальном сайте можно увидеть две версии логотипа (эмблемы). В обеих - двухглавый орёл что-то держит в лапах, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Преобразовать логотип №2 и №4

    Во вложении 2 папки с исходниками. 1 папка - это логотип Государственной думы РФ, а второй - Министерства промышленности и торговли. [u] Задача 1:[/u] Делаем файл [i]2.1.svg[/i] Логотип подогнать под размеры 94х97 (ШхВ), фон оставить прозрачным. Края изображения должны ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать имеющийся векторный логотип

    Имеется логотип в формате .ai. (плоский, не градиентный, без слов, страница 3) Также имеются варианты в svg и в расширении GVDesign. Но во всех вариантах Основной фон меняет цвет и у букв А и Т. Поэтому на прозрачном ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Найти и обработать логотипы организаций

    Необходимо найти АКТУАЛЬНЫЕ логотипы организаций и, сохраняя пропорции, сделать размер 94х97. Формат файла в SVG. Перечень организаций, к которым необходимо найти логотипы во вложении. Логотипы необходимо называть цифрами согласно перечню. Срок - 5 дней.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Найти и подготовить логотипы

    $7

    Необходимо найти актуальные логотипы для следующих компаний: 13 штук АТОЛ Gett taxi Pickpoint Вестовой Admitad Brandmonitor ProStore BBCG iWengo Kosenkov&amp;Suvorov Yandex.Go ОФД.ру UPS Необходимо подготовить файлы таким образом, чтобы их размер был 200 пикселей в ширину и 118 пикселей в высоту. Расширение файла - PNG. Логотипы должны ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Найти и подготовить картинки

    Необходимо найти картинку, которая демонстрирует магазин или команду (или основной бизнес-процесс), возможно какой-то 146% атрибут данного бизнеса. На картинке, конечно, может быть логотип компании, но это не обязательно (не нужно его помещать в центр, он ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Nikolasss2002
Николай 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Привести фотографии к единому стилю
Сергей очень грамотный заказчик! Оплата вовремя! Спасибо.
Николай профессионал. Мгновенно сделал фотографии под указанный размер, сделав их портретного качества. Всё строго согласно техническому заданию. Рекомендую.
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 35-52
Отличный заказчик, все по делу точное ТЗ, быстрая коммуникация и оплата! Работаем не в первый раз РЕКОМЕНДУЮ!
Супер-исполнитель! Все говорят, а он делает! Жму руку за отличную работу!
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
2 года назад
Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 18-34
Отличный заказчик, все по делу точное ТЗ, быстрая коммуникация и оплата! Работаем не в первый раз РЕКОМЕНДУЮ!
Отличный исполнитель. Всё делает быстро и чётко по ТЗ. В сложных случаях делает всё возможное. Рекомендую.
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$18
10 баллов
2 года назад
Преобразовать и заменить логотипы в формате SVG 1-17
Отличный заказчик, все по делу точное ТЗ, быстрая коммуникация и оплата!
Сергей выполнил задание ещё до того как был выбран исполнителем. Всё просто молниеносно. Также быстро исправил замечания по размерам. Молодец! Рекомендую!
Ответный отзыв
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
месяц назад
$16
10 баллов
2 года назад
Найти и обработать логотипы организаций
Хороший отвественный заказчик)
София очень большая молодец! Сделала всё отлично. Придраться не к чему. Супер!
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