iroz

Артур iroz

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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Работаю в програмах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Blander

Гарантирую качество и быстроту выполнения работ

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Отзывы заказчиков

hr_sokolow
Сергей 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Доработать имеющийся векторный логотип
Артур выполнил задачу быстро и без претензий. Хочу отметить его высокую стойкость и деликатность.
Мне было приятно работать с Сергеем. Чёткая постановка задачи. Приятный в беседе. Рекомендую к сотруднечиству!
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