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Работаю в програмах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Blander
Гарантирую качество и быстроту выполнения работ
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Артур выполнил задачу быстро и без претензий. Хочу отметить его высокую стойкость и деликатность.
Ответный отзыв
Мне было приятно работать с Сергеем. Чёткая постановка задачи. Приятный в беседе. Рекомендую к сотруднечиству!