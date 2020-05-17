Nikromes

Никита Nikromes

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
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  • Сделать арт для игры

    Требуется создать красивый арт для игры World Eternal Online с изображением узнаваемых героев. Возможен ручной или цифровой вариант исполнения. Примеры работ прилагаются для вдохновения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Арт любого стиля на определённую тему

    Требуется создать арт, в котором лягушка Pepe объединена с игровыми персонажами. Персонаж может быть выбран на ваше усмотрение. Pepe может быть в любом настроении, главное - эстетика. Формат изображения .png или .gif. Заказ актуален до 5 марта 14:00 по мск.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

murrdersaltss
20 лет
3 года в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать арт для игры
Отличный заказчик, задача была поставлена корректно, выплата моментальная, однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Работа сделана отлично и сделана раньше обговоренных сроков Рекомендую!
Ответный отзыв
Dwuna
Даша 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Арт любого стиля на определённую тему
Советую заказчика, оплата пришла вовремя, быстро отвечал на сообщения, оставлял внятный фидбек.
Заказ выполнен очень хорошо, всё что было нужно - сделано Рекомендую!
Ответный отзыв
Akbotaibrai
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Арт любого стиля на определённую тему
Очень приятно было работать с вами. Определённо советую. Отличный заказчик 👍
Заказ выполнен отлично и быстро, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
moryasha
22 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Создать персонажа по фотографии
все отлично)
Сделала очень хорошую работу Рекомендую
Ответный отзыв
besopuz007
Светлана 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Создать персонажа по фотографии
Делала иллюстрацию на конкурсной основе. Обещанная сумма была переведена, все хорошо. Спасибо с:
Сделала очень хорошую работу Рекомендую
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