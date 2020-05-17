Требуется создать красивый арт для игры World Eternal Online с изображением узнаваемых героев. Возможен ручной или цифровой вариант исполнения. Примеры работ прилагаются для вдохновения.
Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется создать красивый арт для игры World Eternal Online с изображением узнаваемых героев. Возможен ручной или цифровой вариант исполнения. Примеры работ прилагаются для вдохновения.
Требуется создать арт, в котором лягушка Pepe объединена с игровыми персонажами. Персонаж может быть выбран на ваше усмотрение. Pepe может быть в любом настроении, главное - эстетика. Формат изображения .png или .gif. Заказ актуален до 5 марта 14:00 по мск.
Создать прикольного рисованного персонажа по фотографии Прикреплён пример готового персонажа, нужно что-то в +- таком стиле Так же прикреплено фото, по которому нужно работать