Выбрал Дашу в качестве исполнителя. Она человек во фрилансе новый, сказала, что хочет попробовать. После разъяснения ТЗ, она сказала, что через день скинет на почту черновой вариант и ... ПРОПАЛА. Появившись через 4 дня извинилась и сказала, что сломался компьютер, пришлось покупать новый. Просила дать еще шанс, обещала не подвести. Вместо эскизов на след день человек просто пропал. Не на какие контакты не отвечает, работа не выполнена.... Вывод: крайне безответственный и необязательный исполнитель, никому не рекомендую связываться, дабы не потерять драгоценное время. Не с того Даша начала на новом поприще...