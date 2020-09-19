Занимаюсь монтажом и обробкой фото!

Занимаюсь дизайном (Фотошоп и видеомонтаж) уже целых 5 лет. Зовут Макс , лет мне 16, не думайте, что школьник значит плохо сделаю, умею делать достаточно!) Я не среди тех школьников, которые хотят развести на деньги или ничего не делать и получать за это "БАБОСИКИ" . Занимаюсь поиском работы: делать монтаж видео или фотошопить. Фотошоп знаю как свои 5 пальцев (пользуюсь 6 лет), а монтажом 5 лет. Для обробки фотографий использую Photoshop CC 2018, для монтажа Camtasia 2019 и Wondershare Filmora. After Effects - не знаю, но через эти программы могу сделать ещё даже лучше.