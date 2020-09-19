No_Hitler

Макс No_Hitler

 
21 годУкраина/Ровно
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь монтажом и обробкой фото!

Занимаюсь дизайном (Фотошоп и видеомонтаж) уже целых 5 лет.  Зовут Макс, лет мне 16, не думайте, что школьник значит плохо сделаю, умею делать достаточно!)  Я не среди тех школьников, которые хотят развести на деньги или ничего не делать и получать за это "БАБОСИКИ".  Занимаюсь поиском работы: делать  монтаж видео или фотошопить.  Фотошоп знаю как свои 5 пальцев (пользуюсь 6 лет), а монтажом 5 лет.  Для  обробки фотографий использую  Photoshop CC 2018, для  монтажа Camtasia 2019  и  Wondershare Filmora.  After Effects - не знаю, но через эти программы могу сделать ещё даже лучше.

PhotoshopAfter Effects