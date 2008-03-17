Занимаюсь поиском программных решений интересных задач, живу в Тюмени ...
отделения моей студии по всей России и в Беларусии
Програмирую на PHP с использовнием баз данных на основе SQL.
Также: 3D StudioMax, PhotoShop, CorelDraw
Маркетинг ... самое главное дополнительное увлечение.
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Позвоните +7 922 262 22 89
Стучите в ICQ: 902988
Пишите email: [email protected]
Homepage: www.nyos.info
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