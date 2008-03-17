Занимаюсь поиском программных решений интересных задач, живу в Тюмени ...

отделения моей студии по всей России и в Беларусии

Програмирую на PHP с использовнием баз данных на основе SQL.

Также: 3D StudioMax, PhotoShop, CorelDraw

Маркетинг ... самое главное дополнительное увлечение.

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Позвоните +7 922 262 22 89

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