Здравствуйте!
Основное направление моей деятельности - ДИЗАЙН САЙТОВ.
Стилистика может быть самой различной, от сайта-визитки до промо-сайта и интернет-магазина.
В результате работы Вы получаете макет в PSD-формате с грамотно сгруппированными слоями.
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Что Вы получаете, работая со мной:
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• Ответственное отношение к Вашему проекту.
• Качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий (так как, сам не заинтересован в некачественном результате своей работы).
• Оперативную связь через личные сообщения на "Веблансере", ICQ, E-mail (Скайп не использую).
• Соблюдение оговоренных сроков.
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Важно знать:
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• На данном ресурсе начинаю работу над проектом только после выбора меня в исполнители.
• Исходные материалы отправляю только после полной оплаты.
• Не участвую в конкурсах, не выполняю тестовых заданий, не делаю несколько вариантов дизайна на выбор.
• Не занимаюсь версткой и "натяжкой" дизайна на "движки".
• С заказчиками без отзывов и рейтинга (или, с низкими показателями перечисленного), с отрицательными отзывами, работаю только по предоплате.
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Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.
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С уважением, Руслан.