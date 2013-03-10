Качественный дизайн сайтов по приемлемым ценам!

Здравствуйте!

Основное направление моей деятельности - ДИЗАЙН САЙТОВ.

Стилистика может быть самой различной, от сайта-визитки до промо-сайта и интернет-магазина.

В результате работы Вы получаете макет в PSD-формате с грамотно сгруппированными слоями.

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Что Вы получаете, работая со мной:

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• Ответственное отношение к Вашему проекту.

• Качественный дизайн с учетом всех Ваших пожеланий (так как, сам не заинтересован в некачественном результате своей работы).

• Оперативную связь через личные сообщения на "Веблансере", ICQ, E-mail (Скайп не использую).

• Соблюдение оговоренных сроков.

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Важно знать:

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• На данном ресурсе начинаю работу над проектом только после выбора меня в исполнители.

• Исходные материалы отправляю только после полной оплаты.

• Не участвую в конкурсах, не выполняю тестовых заданий, не делаю несколько вариантов дизайна на выбор.

• Не занимаюсь версткой и "натяжкой" дизайна на "движки".

• С заказчиками без отзывов и рейтинга (или, с низкими показателями перечисленного), с отрицательными отзывами, работаю только по предоплате.

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Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Если возникнут какие-либо вопросы, с удовольствием на них отвечу.

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С уважением, Руслан.