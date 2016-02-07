Ищу долгосрочный и перспективный проект - предлагайте свои заказы. Пишите на почту [email protected] (сюда на биржу захожу очень редко, вся связь почтой). Cсылка на профиль в Etxt http://www.etxt.ru/otigra.html (здесь бываю ежедневно).

- Опубликую ваши объявления на досках Авито и других (цена за постинг оговаривается с заказчиком зависимо от требований)

- Предлагаю также услуги редактуры и постинга статей на ваш сайт