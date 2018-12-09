O_Goltske_RSYA

Настройка контекстной рекламы в рекламной сети Яндекс (РСЯ)
Меня зовут Ольга Гольцке. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Для закрепления полученных мной навыков и знаний я предлагаю настроить интернет рекламу на Ваш сайт без оплаты, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Я проведу необходимые мероприятия по запуску тестовой рекламной компании, или аудит существующей.
Что я Вам предлагаю:
1. Аудит Вашего сайта и анализ конкурентов
2. Сбор семантического ядра через Wordstat
3. Разбивку ключевых фраз по температуре
4. Написание заголовков и текстов объявлений
5. Подборку картинок под Вашу нишу
6. Создание тестовой рекламной кампании
После запуска РК мы измерим результаты, и если они Вас устоят, мы обсудим дальнейшее сотрудничество.
Вам это интересно?
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