O_Goltske_RSYA

Настройка контекстной рекламы в рекламной сети Яндекс (РСЯ)

Меня зовут Ольга Гольцке. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Для закрепления полученных мной навыков и знаний я предлагаю настроить интернет рекламу на Ваш сайт без оплаты, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Я проведу необходимые мероприятия по запуску тестовой рекламной компании, или аудит существующей.

Что я Вам предлагаю:

1. Аудит Вашего сайта и анализ конкурентов

2. Сбор семантического ядра через Wordstat

3. Разбивку ключевых фраз по температуре

4. Написание заголовков и текстов объявлений

5. Подборку картинок под Вашу нишу

6. Создание тестовой рекламной кампании

После запуска РК мы измерим результаты, и если они Вас устоят, мы обсудим дальнейшее сотрудничество.

Вам это интересно?