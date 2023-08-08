O_o_VENOM_o_O

Необхідно відредагувати текст українською мовою, створити заголовки та підзаголовки. Робота нескладна, оплата погодинна, з мінімальною кількістю символів. Приклад виконання буде надано.
Редактирование и Корректура34 заявки
Закрыт
2 года назад
Необхідно відредагувати текст українською мовою, створити заголовки та підзаголовки. Робота нескладна, оплата погодинна, з мінімальною кількістю символів. Приклад виконання буде надано.
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