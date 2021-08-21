Веб-дизайн, брендинг, логотипы, брендбуки, баннеры, постеры, да и в принципе всё, что захочет заказчик. :)

Кто я?

Привет, я Павел. Моя сфера деятельности - разработка дизайна сайтов, брендинг и сопутствующие сферы. В данной сфере ~ три с половиной года. Создаю качественные работы, которые продают сами себя.

Портфолио.

https://www.behance.net/pavlik-alt38b1

Выкладываю туда лишь эстетически - приятные, современные работы. Коммерческие созданы в стиле, который понравится пользователю.

Цены.

Дизайн сайта с нуля, предположим 5 страниц - 8 тыс. рублей. + мобильная версия. Срок выполнения в среднем 5-10 дней.

Брендинг - Всё зависит сугубо от количества нужного материала.

Логотипы - от 500р.

1 страница - От 500р.

Брендбук - сугубо индивидуально.

Баннеры - от 500р.

Большие проекты от 20 и более страниц - индивидуально.

Касательно того, реализую ли я другие сферы дизайна - пишите в личку. Либо в контактах.

Контакты.

Работаю с 4 утра до 10 вечера по МСК.

В не рабочие дни или праздники + 10% к стоимости работы.

Телеграм @Obicade

Почта: [email protected]

VK: https://vk.com/obicadedesign

BeHance выше.

Ход работы.

1. Выполняю техническое задание, если таковое требуется. Но не взирая ни на что предлагаю концепцию сайта, то есть 1 страница - бесплатно.

2. Согласование, заполнение бланка для более информативного сотрудничества. (Сфера, предпочтения в дизайне, сайты которые нравятся, либо любой другой продукт, нужны ли тексты, заполнение и т.д.)

3. Предоплата в 20%, чтобы я банально не потерял время и деньги, при вашем последующем отказе.

4. Создание дизайна, при вашем контроле. + правки, если не изменять концепцию, то бесплатно. Полное редактирование - 50% от предыдущего экрана.

5. Формат работ PSD, но могу конвертировать в нужный. Оплата поэтапная. Заплатили за 1 экран - скидываю исходник, в течении 5 минут. Где всё отмечено и распределено по цветам и названиям.

6. Вы оставляете отзыв, если вас всё устроило.