Кто я?
Привет, я Павел. Моя сфера деятельности - разработка дизайна сайтов, брендинг и сопутствующие сферы. В данной сфере ~ три с половиной года. Создаю качественные работы, которые продают сами себя.
Портфолио.
https://www.behance.net/pavlik-alt38b1
Выкладываю туда лишь эстетически - приятные, современные работы. Коммерческие созданы в стиле, который понравится пользователю.
Цены.
Дизайн сайта с нуля, предположим 5 страниц - 8 тыс. рублей. + мобильная версия. Срок выполнения в среднем 5-10 дней.
Брендинг - Всё зависит сугубо от количества нужного материала.
Логотипы - от 500р.
1 страница - От 500р.
Брендбук - сугубо индивидуально.
Баннеры - от 500р.
Большие проекты от 20 и более страниц - индивидуально.
Касательно того, реализую ли я другие сферы дизайна - пишите в личку. Либо в контактах.
Контакты.
Работаю с 4 утра до 10 вечера по МСК.
В не рабочие дни или праздники + 10% к стоимости работы.
Телеграм @Obicade
Почта: [email protected]
VK: https://vk.com/obicadedesign
BeHance выше.
Ход работы.
1. Выполняю техническое задание, если таковое требуется. Но не взирая ни на что предлагаю концепцию сайта, то есть 1 страница - бесплатно.
2. Согласование, заполнение бланка для более информативного сотрудничества. (Сфера, предпочтения в дизайне, сайты которые нравятся, либо любой другой продукт, нужны ли тексты, заполнение и т.д.)
3. Предоплата в 20%, чтобы я банально не потерял время и деньги, при вашем последующем отказе.
4. Создание дизайна, при вашем контроле. + правки, если не изменять концепцию, то бесплатно. Полное редактирование - 50% от предыдущего экрана.
5. Формат работ PSD, но могу конвертировать в нужный. Оплата поэтапная. Заплатили за 1 экран - скидываю исходник, в течении 5 минут. Где всё отмечено и распределено по цветам и названиям.
6. Вы оставляете отзыв, если вас всё устроило.
СПАСИБО ЗА ПРОЧТЕНИЕ.
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