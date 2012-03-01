Я очень доволен работой Оксаны. На протяжении двух месяцев Оксана вела работу по наполнению сайта уникальными статьями (рерайтами) и поиском характеристик объектов недвижимости. К работе Оксана подошла со всей ответственностью и за все время ни разу не нарушила условий выполнения работы. Напротив - все тексты имели свою уникальную стилистику и грамотное оформление. Постоянно интересовалась и задавала вопросы, если что-либо вызывало у Оксаны сомнения.