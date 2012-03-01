OksiJam

Оксана Гущина OksiJam

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Наполнение справочника
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3_sovi
Елена 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Рерайт
Хороший исполнитель. Быстро справилась с заданием, сделала достойный рерайт. Рекомендую.
Приятное впечатление. Работать одно удовольствие. Моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Pongregory
Григорий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Выписать список сайтов
Быстрое и четкое выполнение задачи. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться сам.
Отличный заказчик, оплата поступила своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
v2010
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$18
10 баллов
13 лет назад
5 статей
Статья отличная. Буду еще заказівать.
Отличный заказчик, с удовольствием поработаю с Вами еще.
Ответный отзыв
Artem_L
Артём 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Наполнение базы новостроек (на постоянной основе)
Я очень доволен работой Оксаны. На протяжении двух месяцев Оксана вела работу по наполнению сайта уникальными статьями (рерайтами) и поиском характеристик объектов недвижимости. К работе Оксана подошла со всей ответственностью и за все время ни разу не нарушила условий выполнения работы. Напротив - все тексты имели свою уникальную стилистику и грамотное оформление. Постоянно интересовалась и задавала вопросы, если что-либо вызывало у Оксаны сомнения.
Артем как человек - приятен в общении Как заказчик - четко ставит задачу, понимающе относится и своевременно оплачивает. От сотрудничества остались только хорошие впечатления!
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