Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
13 лет назад
Хороший исполнитель. Быстро справилась с заданием, сделала достойный рерайт. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятное впечатление. Работать одно удовольствие. Моментальная оплата. Рекомендую.
$5
10 баллов
13 лет назад
Быстрое и четкое выполнение задачи. Рекомендую к сотрудничеству. Буду обращаться сам.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата поступила своевременно. Рекомендую!
$18
10 баллов
13 лет назад
Статья отличная. Буду еще заказівать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с удовольствием поработаю с Вами еще.
$100
10 баллов
14 лет назад
Я очень доволен работой Оксаны. На протяжении двух месяцев Оксана вела работу по наполнению сайта уникальными статьями (рерайтами) и поиском характеристик объектов недвижимости. К работе Оксана подошла со всей ответственностью и за все время ни разу не нарушила условий выполнения работы. Напротив - все тексты имели свою уникальную стилистику и грамотное оформление. Постоянно интересовалась и задавала вопросы, если что-либо вызывало у Оксаны сомнения.
Ответный отзыв
Артем как человек - приятен в общении Как заказчик - четко ставит задачу, понимающе относится и своевременно оплачивает. От сотрудничества остались только хорошие впечатления!