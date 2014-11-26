Рада что не ошиблась с выбором исполнителя. Влад очень хорошо сделал свою работу! Постоянно на связи и без лишних вопросов вносил все изменения, пока у нас не получился идеальный вариант! Рекомендую, и дальше буду с ним сотрудничать!