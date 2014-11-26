Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг для "Оптово-розничного склада канцтоваров"446 просмотров
- Лендинг для "Грузчики и грузоперевозки"789 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Рада что не ошиблась с выбором исполнителя. Влад очень хорошо сделал свою работу! Постоянно на связи и без лишних вопросов вносил все изменения, пока у нас не получился идеальный вариант! Рекомендую, и дальше буду с ним сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга