OleWeb

Влад OleWeb

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
_ВЫСОКАЯ КОНВЕРСИЯ_

Создание лендингов под ключ.

Высокая конверсия.

Отзывы заказчиков

wait32
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Надо сделать два лендинга ( дизайн, верстка)
Рада что не ошиблась с выбором исполнителя. Влад очень хорошо сделал свою работу! Постоянно на связи и без лишних вопросов вносил все изменения, пока у нас не получился идеальный вариант! Рекомендую, и дальше буду с ним сотрудничать!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга