Требуется написать статью о статью о сайте журнала.
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется опытный программист на Битрикс для работы над крупным проектом. Обязательно ссылки сделанных Вами сайтов на Битрикс.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать макет визитки. Стильно и лаконично. фирма AV-Install (аудио видео инсталляция) ФИО, директор контакты: тел. Факс, почта, icq сайт.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется прогарммист на Битриксе для работы над крупными проектами.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать движок для панорамы сейчас видеопанорамы работают на Java, но для просмотра необходимо устанавливать её, качать... Необходимо сделать движок для панорамы на флэше, мы просто будем менять картинки icq 71546511Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходимо создать качественный флэшь-баннер 150*150 отеля в чехии. http://russian.edenhotels.cz/Баннерынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо создать несложный но приличный баннер 180*180 для общественно-политического портала. icq 71546511Баннерынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно сделать 10 классных иконок для каталога фирм http://www.deviceshop.ru/deviceshop/company/ схема работы такая, делаете одну как образец, если устраивает качество, то 50% предоплатаИконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт17 лет назад
Ищем дизайнера для создания флэшь баннеров, для долгосрочного сотрудничества. Уровень профессиональный должен быть высокий. Заказы будут постоянно, объём работы большой. Стараемся работать с профессионалами. Мы не конечные заказчики, и будем на этом зарабатывать. Поэтому учитывайте это предлагая свои ...Баннеры23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется создание интерактивной карты города для сайта, с поиском объектов, с возможностью добавления объектов. пример http://spravka.blizko.ru/atlas/Прочее5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужно сделать качественный дизайн портала электроники.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад