Ищем дизайнера для создания флэшь баннеров, для долгосрочного сотрудничества. Уровень профессиональный должен быть высокий. Заказы будут постоянно, объём работы большой. Стараемся работать с профессионалами. Мы не конечные заказчики, и будем на этом зарабатывать. Поэтому учитывайте это предлагая свои ...