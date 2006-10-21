OlegCh

Олег Червяков OlegCh

 
NaN летРоссия/Магнитогорск
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет визитки

    Необходимо сделать макет визитки. Стильно и лаконично. фирма AV-Install (аудио видео инсталляция) ФИО, директор контакты: тел. Факс, почта, icq сайт.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Движок для панорамы

    Необходимо сделать движок для панорамы сейчас видеопанорамы работают на Java, но для просмотра необходимо устанавливать её, качать... Необходимо сделать движок для панорамы на флэше, мы просто будем менять картинки icq 71546511

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Несложный Баннер на flash

    $50

    Необходимо создать несложный но приличный баннер 180*180 для общественно-политического портала. icq 71546511

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконки для каталога

    $50

    Нужно сделать 10 классных иконок для каталога фирм http://www.deviceshop.ru/deviceshop/company/ схема работы такая, делаете одну как образец, если устраивает качество, то 50% предоплата

    Иконки и Пиксель-арт15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется дизайнер флэш баннеров

    Ищем дизайнера для создания флэшь баннеров, для долгосрочного сотрудничества. Уровень профессиональный должен быть высокий. Заказы будут постоянно, объём работы большой. Стараемся работать с профессионалами. Мы не конечные заказчики, и будем на этом зарабатывать. Поэтому учитывайте это предлагая свои ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
zeke
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
17 лет назад
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Четко знает, чего хочет и никаких проблем с оплатой, да и общаться приятно, спасибо :)
Работой доволен, быстро и со вкусом. Будем работать в дальнейшем.
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