OlegDalskiy

Олег OlegDalskiy

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Сделаю все качественно и быстро!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Karkhanin
Дмитрий 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Конструктор корпусной мебели
Работа выполнена великолепно. Работаем дальше.
Отличный заказчик, грамотно поставил тз, всегда на связи, своевременная оплата!
Ответный отзыв
HitiStudio
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Наполнение товара через админку webasyst
Webasyst
Хороший исполнитель. Оперативный. Рекомендую
Отличный заказчик, всегда на связи, оперативная оплата!
Ответный отзыв
dollparts
Ульяна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Редактирование описаний товара в онлайн-магазине
Отличный исполнитель, задание выполнено в срок, качественно, постоянно на связи и задаёт правильные вопросы. Рекомендую и буду сотрудничать дальше.
Четко поставила задание, быстро отвечала на появляющиеся вопросы, оплату произвела сразу после выполнения, рекомендую!
Ответный отзыв