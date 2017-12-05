Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена великолепно. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно поставил тз, всегда на связи, своевременная оплата!
$20
10 баллов
6 лет назад
Webasyst
Хороший исполнитель. Оперативный. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, оперативная оплата!
$200
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, задание выполнено в срок, качественно, постоянно на связи и задаёт правильные вопросы. Рекомендую и буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Четко поставила задание, быстро отвечала на появляющиеся вопросы, оплату произвела сразу после выполнения, рекомендую!