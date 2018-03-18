Oleg_Moskalenko

Олег Oleg_Moskalenko

 
33 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов, адаптивность, кроссбраузерность, flex, Bootstrap.

Вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3;

JavaScript, jQuery (подключение и настройка готовых плагинов);

Адаптивная верстка как на чистом HTML/CSS3 так и с применением Twitter Bootstrap;

Резиновая, фиксированная верстка;

При верстке использую методологию БЭМ;

Кроссбраузерность (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, IE 10);

Валидная разметка по методологии БЭМ;

Подход Mobile First;

Ретинизация и оптимизация.

Less, Gulp 

JavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQueryGulp
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Верстка простых страниц
Работали, все хорошо. Удобная связь (человек все время онлайн), никуда не пропадает. Работа выполнена на отлично, вопросов нет. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик! Постоянно на связи, оплата по факту сразу после выполнения проекта. Рекомендую!!!
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puschkarev
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Верстка небольшого лендинга(1024х2048)
Сделал все очень быстро и без недочетов. Также помог с пересадкой сайта. Очень рекомендую
Честный, порядочный, адекватный заказчик, задачи понятные. Рекомендую к сотрудничеству!
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