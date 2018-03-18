Верстка сайтов, адаптивность, кроссбраузерность, flex, Bootstrap.
Вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3;
JavaScript, jQuery (подключение и настройка готовых плагинов);
Адаптивная верстка как на чистом HTML/CSS3 так и с применением Twitter Bootstrap;
Резиновая, фиксированная верстка;
При верстке использую методологию БЭМ;
Кроссбраузерность (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Edge, IE 10);
Валидная разметка по методологии БЭМ;
Подход Mobile First;
Ретинизация и оптимизация.
Less, Gulp
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Работали, все хорошо. Удобная связь (человек все время онлайн), никуда не пропадает. Работа выполнена на отлично, вопросов нет. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Постоянно на связи, оплата по факту сразу после выполнения проекта. Рекомендую!!!
$1
10 баллов
6 лет назад
Сделал все очень быстро и без недочетов. Также помог с пересадкой сайта. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Честный, порядочный, адекватный заказчик, задачи понятные. Рекомендую к сотрудничеству!