puschkarev

Владимир puschkarev

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
UX/UI дизайнер

Мой сайт-портфолио: puschkarevvv.myportfolio.com

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Отзывы заказчиков

Rumstart
35 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$65
8 баллов
6 лет назад
Дизайн картинок ( иконка на градиенте)
Figma
Да, действительно, первичный результат сначала устроил, но все остальные иконки совершенно не понравились. На деньги мы никого не кидали, так как результат работы нигде не использовали далее!
Заказчик кинул на деньги. Видел предварительный результат, почти все устроило, а когда исправил все недочеты и скинул работу - слился под предлогом, что ожидал другой результат, хотя еще недавно всё было хорошо. На предложение исправить работу не согласился
Ответный отзыв
Valeriabez
Валерия 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Визитка творческого человека
Заказ выполнен моментально, практически без правок. Я довольно результатом и уже отправила макет в печать. Рекомендую Владимира как профессионального, талантливого исполнителя.
Все сделали без проблем
Ответный отзыв
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $80
от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв(-1)
от $80
от 14 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $80
от 14 дней
нет рейтинга