UX/UI дизайнер
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Отзывы заказчиков
$65
8 баллов
6 лет назад
Figma
Да, действительно, первичный результат сначала устроил, но все остальные иконки совершенно не понравились. На деньги мы никого не кидали, так как результат работы нигде не использовали далее!
Ответный отзыв
Заказчик кинул на деньги. Видел предварительный результат, почти все устроило, а когда исправил все недочеты и скинул работу - слился под предлогом, что ожидал другой результат, хотя еще недавно всё было хорошо. На предложение исправить работу не согласился
$50
10 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен моментально, практически без правок. Я довольно результатом и уже отправила макет в печать. Рекомендую Владимира как профессионального, талантливого исполнителя.
Ответный отзыв
Все сделали без проблем
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нет отзывов
от $80
от 14 дней
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