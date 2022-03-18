Продвижение (SEO), контекстная реклама - ✔ рентабельность, ✔ целевая аудитория, ✔ долгосрочный эффект

Приветствую!

Меня зовут Анна, я представляю команду из нескольких специалистов (SEO специалист, контекстолог, копирайтер).

Более 5ти лет занимаемся SEO оптимизацией сайтов и рекламой для роста бизнеса и прибыли, а не только позиций в поисковых системах.

Есть опыт работы с различными сферами интернет бизнеса, основной упор на интернет магазины, сферу услуг, есть опыт и с информационными сайтами.

• Индивидуальный подход к проекту - в первую очередь анализирую конкурентов, нишу, сайт и на основании полученных данных корректирую план работ.

• Технический и/или юзабилити аудит сайта - детальная проверка вашего проекта на отсутствие технических ошибок и соответствие требованиям Google.

• Глубокая проработка семантики - полный список ключевых фраз для Вашего сайт с кластеризацией по категориям сайта и анализом частотности. Наша задача найти как быстрее и дешевле обогнать Ваших конкурентов в поиске.

• Внутренняя перелинковка и наращивание ссылочной массы - дает рост видимости сайта за счет увеличения ссылочного веса с релевантных ресурсов.

• Работа с контентом - пишем на сайт качественные тексты, которые написаны с учетом приоритетных запросов и требований Google.

• Мониторинг ключевых параметров сайта - отслеживание и исправление ошибок, анализ изменений трафика и позиций для своевременного реагирования и повышения эффективности выполняемых работ.

• Отчетность - регулярная отчетность каждый две недели и постоянная связь с Вами, подробный отчет по расходному бюджету.