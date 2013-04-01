Быкова Ольга Михайловна
Образование:
2008 г. - 2013 г.
Институт экономики и права им. М.В. Ладошина,
Факультет: Предпринимательства и права,
Специальность: Экономика и управление по отраслям (предприятия торговли и общественного питания).
Дополнительное образование:
14.08.2014, вебинар: “Манипуляция, влияние и переговоры”
22.08.2014, вебинар: “Как быть уверенным в себе”
08.09.2014, вебинар: “Как эффективно общаться с людьми”
Опыт работы:
06.2012 - 10.2012, Суши бар “Камакура”, официант, бармен, кассир.
10.2012 - 11.2012, ООО “Инфоцентр”, спецалист по работе с клиентами.
11.2012 - 03.2013, ООО “Спортсастер”, продавец-консультант.
04.2013 - 06.2013, ООО “Цветы и подарки”, Флорист.
06.2013 по настоящее время, ООО “Фарватер”, Менеджер по подбору персонала.
Владею программами:
- Microsoft Office;
- 1с предприятия;
- Google Docs;
- Яндекс Диск.
- Поиск информации;
- Работа с клиентами;
- Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков);
- Работа с платежами, документами;
- Работа с рассылкой;
- Администрирование социальных групп;
- Проведение собеседований, подбор кандидатов;
- Поиск персонала для объектов;
- Ведение статистики;
- Работа с рекламой;
- Организация мероприятий.
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