OlgaBykova

Ольга OlgaBykova

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Администратор соц. сетей

Быкова Ольга Михайловна

Образование:

2008 г. - 2013 г.

Институт экономики и права им. М.В. Ладошина,

Факультет: Предпринимательства и права,

Специальность: Экономика и управление по отраслям (предприятия торговли и общественного питания).

Дополнительное образование:

14.08.2014, вебинар: “Манипуляция, влияние и переговоры”

22.08.2014, вебинар: “Как быть уверенным в себе”

08.09.2014, вебинар: “Как эффективно общаться с людьми”

Опыт работы:

06.2012 - 10.2012, Суши бар “Камакура”, официант, бармен, кассир.

10.2012 - 11.2012, ООО “Инфоцентр”, спецалист по работе с клиентами.

11.2012 - 03.2013, ООО “Спортсастер”, продавец-консультант.

04.2013 - 06.2013, ООО “Цветы и подарки”, Флорист.

06.2013 по настоящее время, ООО “Фарватер”, Менеджер по подбору персонала.

Владею программами:

  • Microsoft Office;
  • 1с предприятия;
  • Google Docs;
  • Яндекс Диск.
Мои навыки:

  • Поиск информации;
  • Работа с клиентами;
  • Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков);
  • Работа с платежами, документами;
  • Работа с рассылкой;
  • Администрирование социальных групп;
  • Проведение собеседований, подбор кандидатов;
  • Поиск персонала для объектов;
  • Ведение статистики;
  • Работа с рекламой;
  • Организация мероприятий.
Личные качества: Четко выполняю все поставленные задачи в установленные сроки, настроена на результат! Целеустремленность, пунктуальность, мобильность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Социальные сети (SMM и SMO)
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