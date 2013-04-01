Администратор соц. сетей

Быкова Ольга Михайловна

Образование:

2008 г. - 2013 г.

Институт экономики и права им. М.В. Ладошина,

Факультет: Предпринимательства и права,

Специальность: Экономика и управление по отраслям (предприятия торговли и общественного питания).

Дополнительное образование:

14.08.2014, вебинар: “Манипуляция, влияние и переговоры”

22.08.2014, вебинар: “Как быть уверенным в себе”

08.09.2014, вебинар: “Как эффективно общаться с людьми”

Опыт работы:

06.2012 - 10.2012, Суши бар “Камакура”, официант, бармен, кассир.

10.2012 - 11.2012, ООО “Инфоцентр”, спецалист по работе с клиентами.

11.2012 - 03.2013, ООО “Спортсастер”, продавец-консультант.

04.2013 - 06.2013, ООО “Цветы и подарки”, Флорист.

06.2013 по настоящее время, ООО “Фарватер”, Менеджер по подбору персонала.

Владею программами:

Microsoft Office;

1с предприятия;

Google Docs;

Яндекс Диск.

Поиск информации;

Работа с клиентами;

Продажи по телефону (опыт холодных и теплых звонков);

Работа с платежами, документами;

Работа с рассылкой;

Администрирование социальных групп;

Проведение собеседований, подбор кандидатов;

Поиск персонала для объектов;

Ведение статистики;

Работа с рекламой;

Организация мероприятий.

Четко выполняю все поставленные задачи в установленные сроки, настроена на результат! Целеустремленность, пунктуальность, мобильность, коммуникабельность, стрессоустойчивость.

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