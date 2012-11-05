Olga_Akymenko

Нужен человек, который будет писать для интернет-магазина продающие тексты. Интернет-магазин по продаже фильтров для воды. http://filtershop.com.ua/ Ориентируйте по стоимости услуг сразу же, спасибо.
Копирайтинг32 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужен человек, который будет писать для интернет-магазина продающие тексты. Интернет-магазин по продаже фильтров для воды. http://filtershop.com.ua/ Ориентируйте по стоимости услуг сразу же, спасибо.
Контент-менеджер (удаленно) в интернет магазин Мы интернет-магазин с многолетним опытом на рынке. Ищем толкового человека в нашу дружескую команду для работы с интернетом и товарами. Если ты ведешь здоровый образ жизни, интересуешься темой очистки воды, информационными технологиями ...
Необходимо разработать логотип для фирмы (интернет-магазина), которая занимается продажей фильтров для воды. Цель сделать быстро, красиво. В прикрепленном файле - макет стартовой страницы. Жду предложений.