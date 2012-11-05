Olga_Akymenko

Ольга Акименко Olga_Akymenko

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • На постоянную основу нужен контент-менеджер

    $250

    Контент-менеджер (удаленно) в интернет магазин Мы интернет-магазин с многолетним опытом на рынке. Ищем толкового человека в нашу дружескую команду для работы с интернетом и товарами. Если ты ведешь здоровый образ жизни, интересуешься темой очистки воды, информационными технологиями ...

    Наполнение сайтов52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа Filter.ua

    $50

    Необходимо разработать логотип для фирмы (интернет-магазина), которая занимается продажей фильтров для воды. Цель сделать быстро, красиво. В прикрепленном файле - макет стартовой страницы. Жду предложений.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа Filter.ua
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Антон качественно и в срок выполнил работу. Мы очень довольны его работой, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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