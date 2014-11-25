Приветствую!
Контекстная Интернет реклама – это дело, которым мы горим, в совершенстве владеем его техниками и оцениваем свой труд только по результату. Мы предоставляем не услуги, мы доставляем Вам клиентов.
Контекстная реклама Google Adwords и Яндекс.Директ - это самый быстрый и эффективный выход на Вашу целевую Интернет-аудиторию
Что мы предлагаем:
- Составление грамотной и эффективной стартовой информации (подбор объявлений и ключевых слов) аттестованными профессионалами нашего техотдела;
- Постоянная работа с минус-словами (что сведет к минимуму нецелевые заходы на сайт);
- Использование всех инструментов рекламы для эффективности размещения;
- Расширение рекламной кампании (показ баннеров и текстовых объявлений в контекстно-медийной сети Google, дополнительный показ рекламы на сайтах-партнерах Гугла, подключение услуги ремаркетинг;
- Регулярное предоставление отчетности по данному виду размещения.
Не теряйте свое драгоценное время – пишите прямо сейчас! И мы подберем для Вас самый оптимальный вариант размещения, ориентируясь на потребности, цели и ожидания компании.