Обязанности: - Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator; - опыт создания баннеров, Flash баннеров; Требования: креативность - профессионализм - умение понимать других людей и их пожелания. Наличие портфолио обязательно ...
- Баннеры6 заявокЗакрыт10 лет назад
Игры: Умение рисовать персонажей, фоны и будет плюсом ui элементы (меню игры, кнопки и тд) Художественные навыки очень приветствуются. Требования: - наличие портфолио или личных работ и достижений ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Обязанности: Разработка логотипа, фирменного стиля Дизайн упаковки разработка дизайна полиграфических материалов (буклеты, флаера, листовки, рекламные модули в журнал и тд.); разработка и дизайн баннеров для наружной рекламы; ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Обязанности: — уверенный опыт работы с анимацией спецэффектов; — умение работать с покадровой анимацией эффектов и персонажей, а так же с анимацией интерфейсов; — владение графическими ...Анимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
Обязанности: умение рисовать от руки (живопись, рисунок, графика), знать и уметь работать в Coral или Illustrators, Photoshop. Требования: - наличие портфолио или личных работ и достижений в плане рисунка. ...Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт10 лет назад