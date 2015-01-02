Olya-art

Ольга Olya-art

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

[email protected]

  • Флеш-дизайнер

    Обязанности: - Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator; - опыт создания баннеров, Flash баннеров; Требования: креативность - профессионализм - умение понимать других людей и их пожелания. Наличие портфолио обязательно ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иллюстратор игр

    Игры: Умение рисовать персонажей, фоны и будет плюсом ui элементы (меню игры, кнопки и тд) Художественные навыки очень приветствуются. Требования: - наличие портфолио или личных работ и достижений ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Графический дзайнер

    Обязанности: Разработка логотипа, фирменного стиля Дизайн упаковки разработка дизайна полиграфических материалов (буклеты, флаера, листовки, рекламные модули в журнал и тд.); разработка и дизайн баннеров для наружной рекламы; ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Художник анимации и компьютерной графики

    Обязанности: — уверенный опыт работы с анимацией спецэффектов; — умение работать с покадровой анимацией эффектов и персонажей, а так же с анимацией интерфейсов; — владение графическими ...

    Unity
    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иллюстратор книг

    Обязанности: умение рисовать от руки (живопись, рисунок, графика), знать и уметь работать в Coral или Illustrators, Photoshop. Требования: - наличие портфолио или личных работ и достижений в плане рисунка. ...

    Иллюстрации и Рисунки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад