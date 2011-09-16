OnTheBike

Елизавета OnTheBike

 
33 годаРоссия/Волгоград
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование высшее по специальности Физика.

Выполнение рефератов и курсовых работ по математике, физике, электротехнике, выполнение расчётов в MathCad. Гарантирую аккуратность, грамотность, точность.

Основная и предпочтительная занятость - Рерайт/Копирайт на различные темы, высокая уникальность, оригинальность, грамотность.

Являюсь автором статей для сайта http://www.secmark.ru/

Задания можно высылать на почту [email protected]

Обращайтесь!

Статьи для сайта
Отзывы заказчиков
ekvador
Сергей 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Размещение ссылок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!