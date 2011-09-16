Образование высшее по специальности Физика.

Выполнение рефератов и курсовых работ по математике, физике, электротехнике, выполнение расчётов в MathCad. Гарантирую аккуратность, грамотность, точность.

Основная и предпочтительная занятость - Рерайт/Копирайт на различные темы, высокая уникальность, оригинальность, грамотность.

Являюсь автором статей для сайта http://www.secmark.ru/

Задания можно высылать на почту [email protected]

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