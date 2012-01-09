ekvador

Сергей ekvador

 
46 летУкраина/Херсон
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доработать модуль (для joomla)

    Здравствуйте. Нужно доработать модуль для cms joomla, который служит для вывода случайного текста из файла формата ".txt", расположенного на сервере. Суть задачи: заменить вывод текста на вывод динамического изображения (при перезагрузке страницы удаляется, без сохранения на сервере).

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по скрытой рекламе

    $100

    Нужен специалист по скрытой рекламе, с опытом работы. Задачи: - поиск ресурсов для постинга по заданным критериям, направленным на определение их "качества" - составление текста - постинг текста + ссылки на продвигаемый ресурс - отчет (дата + url) Работа направлена на ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по скрытой рекламе

    Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Около 30-40 качественных отзывов/комментариев в месяц со ссылкой на официальный сайт или без нее (обсуждается дополнительно), итого готов заплатить в среднем по 40-50 руб за каждый отзыв Также готов ...

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать модуль на joomla

    Нужно доработать модуль на Joomla 2.5, который служит для вывода топ материалов по результатам голосования. Добавить функцию понедельного учета голосов. В качестве примера - модуль JComments Most Commented, там точно такая функция реализована.

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация seo-специалиста

    Здравствуйте! Есть сайт, есть конкретные вопросы по внутренней и внешней оптимизации. Нужны конкретные ответы специалиста. Общение в скайпе, голосом (думаю, не более 1 часа). Готов заплатить 200 руб., вебмани. Скайп: Enatton

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер на постоянную работу

    Нужен рерайтер на сайт юмористической тематики. Обязанности: - рерайт с уникальностью от 90% (исходники — анекдоты, смешные истории — искать самостоятельно) - вставка ключевиков в текст - размещение материала на сайте (CMS — Joomla) Объем работы — ежедневно ~ 1000 ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Голосовые сообщения на сайте

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта на joomla нужно сделать возможность добавления пользователями голосовых сообщений. Пример - recz.ru Только в моем случае функционал попроще. Основные функции: - запись с микрофона пользователя в формате mp3; - хранение файла mp3 на стороннем сервере с ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтер на постоянную работу

    Нужен рерайтер на сайт юмористической тематики. Обязанности: - рерайт с уникальностью от 85% (исходники - анекдоты, смешные истории - искать самостоятельно) - вставка ключевиков в текст - размещение материала на сайте (CMS - Joomla) Объем работы - ежедневно ~ 1000 ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настроить шапку сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать: 1."Резиновую" шапку сайта, чтоб при разных разрешениях менялась вместе с сайтом. 2. Сделать эту же шапку ссылкой на главную страницу. Сайт на Джумла 1.7 Оплата - WM

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Специалист для размещения ссылок

    Нужен постинг ссылок по сайтам/блогам юмористической тематики. Нужен человек, который знает, что такое: - ссылки в noindex, nofollow - тематические ресурсы - тематические, уникальные анкоры - наличие сайта в dmoz, яндекс каталог - проиндексированность сайта, страницы - число внешних ссылок на странице Объем ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рерайтер на постоянную работу

    Для наполнения сайта нужен рерайтер, можно из новичков. Работа не сложная, даже интересная. Тематика - анекдоты. В день нужно рерайтить 2000 - 3000 символов. Оплата в Вебмани. Пишите ваши цены здесь, предпочтение отдам наименьшей.

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подбор синонимов

    Здравствуйте,уважаемые фрилансеры! Суть проекта: даю список слов, к ним нужно подобрать нормальные синонимы (1 слово - 1 синоним). Список большой, поэтому работа возможна для нескольких человек. Подробные условия работы вышлю исполнителю. Оплата в Вебмани. Пишите в проекте, указывайте цену за ...

    Прочее33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    Нужен исполнитель (или несколько) для рерайта 25 статей (~75.000 символов), тематика - дизайн интерьера. Сроки - 2 дня (до вечера воскресенья). Указывайте цены за 1000 символов б.п. и сколько статей можете обработать.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Склонение слов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Суть работы: даю список русских слов, их необходимо ПРАВИЛЬНО просклонять по падежам. Можно вручную, можно при помощи программ, онлайн-сервисов и т.д. Список оочень большой, нужна скорость. Пишите цены за 1000 слов. Оплата в WM. Дело в том, что ...

    Прочее17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание программы

    В общих чертах - нужно написать программу сравнения данных из одной базы и замены их данными из другой. Более подробно - исполнителю. Пишите ваши цены за работу. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение ссылок

    Нужен исполнитель для постинга ссылок по форумам игровой тематики или с подобными разделами. Возможно долгосрочное сотрудничество. Подробные условия - исполнителю. Оплата в WM. Предлагайте Ваши цены. Всем спасибо, исполнитель найден.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
olexandr7
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
0 баллов
11 лет назад
Доработать модуль (для joomla)
Сделал, в итоге денег не получил. Вот так можно кратко описать сотрудничество с данным человеком. Сделал я генерацию картинок, потом пошли претензии почему картинка при увеличении теряет качество, почему при просмотре через другой сервис, картинка уже другая(в тз было создание уникальных картинок на лету), множество элементарных вопросов, которые заняли как минимум пол часа моего времени. Потом надо было делать картинки больше, чтобы при увеличении было нормальное качество, текст в несколько строк, при том что он выбирается из txt файла ПОСТРОЧНО, тут пошла беседа о разделителях и я попросил увеличить сумму оплаты до 15$, в ответ - завтра напишу. Пришел тот завтра, и в ответ я получил: К сожалению, не могу увеличить стоимость заказа. При этом, результат, который получился (вчера) мне не подходит по ряду причин, которые также указывал вчера. Оказывается, есть решение намного проще и эффективнее, без генерации изображения. Его уже реализовал самостоятельно, поэтому считаю, что дальнейшую работу по проекту стоит прекратить. Из чего понятно, что человек платить не хочет даже начальную сумму в 10$, и я оказывается проработал бесплатно. Не советую сотрудничать.
dankmc
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$32
10 баллов
12 лет назад
Рерайтер на постоянную работу
Прекрасный заказчик.Четко ставит задачи, знает чего хочет и доступно это доносит.Побольше бы таких.Советую!
Грамотный и ответственный исполнитель. Работа выполнена четко по условиям. Всем советую!
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studio_artmix
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 отзывов(-2)
$10
10 баллов
12 лет назад
Настроить шапку сайта
Надёжный заказчик.Оплата по запланированной договоренности. Сотрудничеством доволен на 100%. Остались приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую
Работа выполнена очень быстро и главное - качественно. Все мои требования учтены. Теперь знаю, к кому обратиться при необходимости!
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