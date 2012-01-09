Сделал, в итоге денег не получил. Вот так можно кратко описать сотрудничество с данным человеком. Сделал я генерацию картинок, потом пошли претензии почему картинка при увеличении теряет качество, почему при просмотре через другой сервис, картинка уже другая(в тз было создание уникальных картинок на лету), множество элементарных вопросов, которые заняли как минимум пол часа моего времени. Потом надо было делать картинки больше, чтобы при увеличении было нормальное качество, текст в несколько строк, при том что он выбирается из txt файла ПОСТРОЧНО, тут пошла беседа о разделителях и я попросил увеличить сумму оплаты до 15$, в ответ - завтра напишу. Пришел тот завтра, и в ответ я получил: К сожалению, не могу увеличить стоимость заказа. При этом, результат, который получился (вчера) мне не подходит по ряду причин, которые также указывал вчера. Оказывается, есть решение намного проще и эффективнее, без генерации изображения. Его уже реализовал самостоятельно, поэтому считаю, что дальнейшую работу по проекту стоит прекратить. Из чего понятно, что человек платить не хочет даже начальную сумму в 10$, и я оказывается проработал бесплатно. Не советую сотрудничать.