Здравствуйте. Нужно доработать модуль для cms joomla, который служит для вывода случайного текста из файла формата ".txt", расположенного на сервере. Суть задачи: заменить вывод текста на вывод динамического изображения (при перезагрузке страницы удаляется, без сохранения на сервере).
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен специалист по скрытой рекламе, с опытом работы. Задачи: - поиск ресурсов для постинга по заданным критериям, направленным на определение их "качества" - составление текста - постинг текста + ссылки на продвигаемый ресурс - отчет (дата + url) Работа направлена на ...Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Около 30-40 качественных отзывов/комментариев в месяц со ссылкой на официальный сайт или без нее (обсуждается дополнительно), итого готов заплатить в среднем по 40-50 руб за каждый отзыв Также готов ...Прочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить 301 редирект в htaccess (сайт на джумла 2.5) - /index.php на / - www на без www - страница/ на страницаВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать модуль на Joomla 2.5, который служит для вывода топ материалов по результатам голосования. Добавить функцию понедельного учета голосов. В качестве примера - модуль JComments Most Commented, там точно такая функция реализована.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, есть конкретные вопросы по внутренней и внешней оптимизации. Нужны конкретные ответы специалиста. Общение в скайпе, голосом (думаю, не более 1 часа). Готов заплатить 200 руб., вебмани. Скайп: EnattonПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать вступительный текст (каждый до 500 символов) к 30 разделам сайта. Оплата по вебмани - до $1 за 1000 символов, можно и меньше) icq: 63346(два)995Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайтер на сайт юмористической тематики. Обязанности: - рерайт с уникальностью от 90% (исходники — анекдоты, смешные истории — искать самостоятельно) - вставка ключевиков в текст - размещение материала на сайте (CMS — Joomla) Объем работы — ежедневно ~ 1000 ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Для разовой работы нужен специалист по сайтам на joomla. Задачи: - тестирование и настройка безопасности сайта; - консультации по безопасности сайта. Общение желательно по скайпу.Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Для сайта на joomla нужно сделать возможность добавления пользователями голосовых сообщений. Пример - recz.ru Только в моем случае функционал попроще. Основные функции: - запись с микрофона пользователя в формате mp3; - хранение файла mp3 на стороннем сервере с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен рерайтер на сайт юмористической тематики. Обязанности: - рерайт с уникальностью от 85% (исходники - анекдоты, смешные истории - искать самостоятельно) - вставка ключевиков в текст - размещение материала на сайте (CMS - Joomla) Объем работы - ежедневно ~ 1000 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно сделать: 1."Резиновую" шапку сайта, чтоб при разных разрешениях менялась вместе с сайтом. 2. Сделать эту же шапку ссылкой на главную страницу. Сайт на Джумла 1.7 Оплата - WMВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен постинг ссылок по сайтам/блогам юмористической тематики. Нужен человек, который знает, что такое: - ссылки в noindex, nofollow - тематические ресурсы - тематические, уникальные анкоры - наличие сайта в dmoz, яндекс каталог - проиндексированность сайта, страницы - число внешних ссылок на странице Объем ...Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для наполнения сайта нужен рерайтер, можно из новичков. Работа не сложная, даже интересная. Тематика - анекдоты. В день нужно рерайтить 2000 - 3000 символов. Оплата в Вебмани. Пишите ваши цены здесь, предпочтение отдам наименьшей.Копирайтинг35 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте,уважаемые фрилансеры! Суть проекта: даю список слов, к ним нужно подобрать нормальные синонимы (1 слово - 1 синоним). Список большой, поэтому работа возможна для нескольких человек. Подробные условия работы вышлю исполнителю. Оплата в Вебмани. Пишите в проекте, указывайте цену за ...Прочее33 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен исполнитель (или несколько) для рерайта 25 статей (~75.000 символов), тематика - дизайн интерьера. Сроки - 2 дня (до вечера воскресенья). Указывайте цены за 1000 символов б.п. и сколько статей можете обработать.Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Суть работы: даю список русских слов, их необходимо ПРАВИЛЬНО просклонять по падежам. Можно вручную, можно при помощи программ, онлайн-сервисов и т.д. Список оочень большой, нужна скорость. Пишите цены за 1000 слов. Оплата в WM. Дело в том, что ...Прочее17 заявокЗакрыт12 лет назад
В общих чертах - нужно написать программу сравнения данных из одной базы и замены их данными из другой. Более подробно - исполнителю. Пишите ваши цены за работу. Спасибо всем, исполнитель найден.Прикладное ПО14 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен исполнитель для постинга ссылок по форумам игровой тематики или с подобными разделами. Возможно долгосрочное сотрудничество. Подробные условия - исполнителю. Оплата в WM. Предлагайте Ваши цены. Всем спасибо, исполнитель найден.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад