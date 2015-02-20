Нужен специалист по продвижению, инстаграмм: лиды родителейдетей 5-7 лет, город Казань, желательно с определенной геолокацией внутри г.Казани. Услуга: экспресс-обучение чтению за 10 занятий. Привлечение на бесплатную диагностику и первоезанятие. Наличие опыта по привлечению подобных ...
- Социальные сети (SMM и SMO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
4 листовки с единым дизайном, по заданному прототипу. (меняется текст, фотографии) На основе одной листовки объявление (добавляется предложение и все) Срок - несколько часов. 500 рублей. Необходимо выполнить условия типографии.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $11
Есть готовая верстка, сайт работает. Нужна только небольшая доработка, которая была не сделана с исполнителем из-за недостатка времени на тот момент. 700 руб. Если все в срок, по ТЗ,результат мне понравится, то сверху 200 руб ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $11
Есть готовая верстка, сайт работает. Нужна только небольшая доработка, которая была не сделана с исполнителем из-за недостатка времени на тот момент. Вот что нужно: Экран должен полностью помещаться как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Экран должен полностью помещаться как на мониторе компьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (есть пример такого сайта). – сейчас экран в высоту не помещается даже на нетбуке. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Экран должен полностью помещаться как на мониторекомпьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (есть пример такого сайта). – сейчас экран в высоту не помещается даже на нетбуке.Политика конфеденциальности не открывается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Экран должен полностью помещаться как на мониторекомпьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (нет, это не адаптивный дизайн, просто чтобы полностью помещался размер). – сейчас экран в высоту не помещается даже ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Есть полноценная готовая верстка одностраничника. Необходимо доработать по следующим параметрам: 1.сделать таймер, который включается при открытии страницы с определенного времени. 2.Настроить форму так, чтобы в поле формы можно было ввести телефон, e-mail или ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Чтобы начать раскручивать группу ВК, должен быть стартовый набор постов в ней. Группа посвящена детскому развитию. 60 постов по тематике группы, у каждого - картинка с надписью. От коротких до длинных. Как эмоциональных, так ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $23
Доброго времени суток! Необходима функция онлайн-консультанта на лендинг, с возможностью чата. Для одного консультанта-человека. Бюджет - 1500руб. Срок 2 дня. Обсуждаемо.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Приветствую! Сделайте, пожалуйста, кроссбраузерную верстку готового дизайна 7 экранов (у первого экрана 2 вариации). Бюджет - 2000руб. Срок - 36 ч. Хорошего вам дня!HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $42
Приветствую! Сделайте, пожалуйста, дизайн одностраничного сайта для детской студии в 7 экранов ( у первого экрана 2 вариации) по готовому макету. Плюс дизайн он-лайн консультанта. Бюджет - 2700руб.. Срок - 48 ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт10 лет назад