Oneyroid

Тамила Oneyroid

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение инстаграм

    Нужен специалист по продвижению, инстаграмм: лиды родителейдетей 5-7 лет, город Казань, желательно с определенной геолокацией внутри г.Казани. Услуга: экспресс-обучение чтению за 10 занятий.  Привлечение на бесплатную диагностику и первоезанятие. Наличие опыта по привлечению подобных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн листовок

    $7

    4 листовки с единым дизайном, по заданному прототипу. (меняется текст, фотографии) На основе одной листовки объявление (добавляется предложение и все)  Срок - несколько часов. 500 рублей. Необходимо выполнить условия типографии.

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать лендинг

    $11

    Есть готовая верстка, сайт работает. Нужна только небольшая доработка, которая была не сделана с исполнителем из-за недостатка времени на тот момент. 700 руб.  Если все в срок, по ТЗ,результат мне понравится, то сверху 200 руб ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка одностраничника

    $11

    Есть готовая верстка, сайт работает. Нужна только небольшая доработка, которая была не сделана с исполнителем из-за недостатка времени на тот момент.   Вот что нужно:   Экран должен полностью помещаться как ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать лендинг

    $5

    Экран должен полностью помещаться как на мониторе компьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (есть пример такого сайта). – сейчас экран в высоту не помещается даже на нетбуке.   ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать лендинг

    $5

    Экран должен полностью помещаться как на мониторекомпьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (есть пример такого сайта). – сейчас экран в высоту не помещается даже на нетбуке.Политика конфеденциальности не открывается ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать верстку

    $5

    Экран должен полностью помещаться как на мониторекомпьютера, так и на мониторе нетбука, так и на экране смартфона (нет, это не адаптивный дизайн, просто чтобы полностью помещался размер). – сейчас экран в высоту не помещается даже ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка готовой верстки

    $10

    Есть полноценная готовая верстка одностраничника. Необходимо доработать по следующим параметрам: 1.сделать таймер, который включается при открытии страницы с определенного времени. 2.Настроить форму так, чтобы в поле формы можно было ввести телефон, e-mail или ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 60 постов в группу

    $5

    Чтобы начать раскручивать группу ВК, должен быть стартовый набор постов в ней. Группа посвящена детскому развитию. 60 постов по тематике группы, у каждого - картинка с надписью. От коротких до длинных. Как эмоциональных, так ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    Приветствую! Сделайте, пожалуйста, кроссбраузерную верстку готового дизайна 7 экранов (у первого экрана 2 вариации). Бюджет - 2000руб. Срок - 36 ч. Хорошего вам дня!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $42

    Приветствую! Сделайте, пожалуйста, дизайн одностраничного сайта для детской студии в 7 экранов ( у первого экрана 2 вариации) по готовому макету. Плюс дизайн он-лайн консультанта. Бюджет - 2700руб.. Срок - 48 ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

KennySP
34 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать лендинг
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую
Хорошая верстка, все работает. Честный, добросовестный исполнитель.
Ответный отзыв