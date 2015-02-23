Качественная верстка сайтов точно в срок
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- Html5
- Css3
- jQuery
- Scss
- Flexbox
- Реализация pixel perfect.
Skype - alex_konyulich
Telegram - kennysp90
Портфолио
- Сайт "Granit"33 просмотра
- Сайт "РКО"21 просмотр
- Сайт "Aitox"35 просмотров
- Магазин "Флора"142 просмотра
- Сайт "Виктори"155 просмотров
- Сайт "Оргстрой"120 просмотров
- Лендинг "Ceramic Pro"109 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
как всегда на высшем уровне, спасибо!
Ответный отзыв
Все прошло супер :)
$100
10 баллов
9 лет назад
Большое спасибо за работу! Всё сделано в срок, качественно и по хорошей цене.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую!
$50
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Александру за сотрудничество. Очень понравилась скорость работы, демократичная цена. Качество достойное, нареканий нет. Обязательно буду обращаться.
Ответный отзыв
Все супер) Рекомендую к сотрудничеству
$30
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Хорошая верстка, все работает. Честный, добросовестный исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую
HTML-верстка
14 отзывов
от $30
от 1 дня
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