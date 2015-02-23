KennySP

Александр KennySP

 
33 годаУкраина/Ужгород
9 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Качественная верстка сайтов точно в срок
Качественная, кроссбраузерная верстка по хорошим ценам. Обращайтесь.

Аккуратный, комментированный, валидный код.

  • Html5
  • Css3
  • jQuery
  • Scss
  • Flexbox
  • Реализация pixel perfect.

Skype - alex_konyulich

Telegram - kennysp90

Верстка сайтаHTMLjQuerySCSS
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Отзывы заказчиков
b_and_w
39 летПольша
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать одностраничник
как всегда на высшем уровне, спасибо!
Все прошло супер :)
Ответный отзыв
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка 13 страниц (+ адаптив + ретина)
Большое спасибо за работу! Всё сделано в срок, качественно и по хорошей цене.
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
rapunzzelle
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка макетов по проекту КВАРТАЛ
Спасибо Александру за сотрудничество. Очень понравилась скорость работы, демократичная цена. Качество достойное, нареканий нет. Обязательно буду обращаться.
Все супер) Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
mmg2004
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать лендинг
Спасибо за работу!
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Oneyroid
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сверстать лендинг
Хорошая верстка, все работает. Честный, добросовестный исполнитель.
Отличный заказчик! Четкая задача и своевременная оплата. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
14 отзывов
от $30
от 1 дня
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