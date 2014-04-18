Openfordesign

Александр Боровик Openfordesign

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайн, наружная реклама и полиграфия.

• Стоимость зависит от поставленной задачи и сроков её реализации.

• Начинаю работу над проектом, только после получения 50% предоплаты.

Пишите на почту: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Tvardovsky
Олег 
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Обложка/шаблон для видеопродукции
Рекомендую Александра как ответственного, качественного и творческого дизайнера. Сделал так, как я себе представлял, учел все пожелания. Большое спасибо!
Большое спасибо за проект, рекомендую Олега как идеального заказчика, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
dmitrytulubaev
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать чертеж
Задание сделано в срок и качественно! Спасибо!
Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$100/час
от $100от 2 дней
#47
Дизайн продукции
1 отзыв
$100/час
от $100от 2 дней
#130
Картография
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#31
Верстка полиграфии
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#549
Наружная реклама
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#551
Фирменный стиль
нет отзывов
$300/час
от $300от 4 дней
#560
Баннеры
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
#1263
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$100/час
от $150от 3 дней
#1555
Дизайн сайтов
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#3139
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