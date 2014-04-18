Веб-дизайн, наружная реклама и полиграфия.
• Стоимость зависит от поставленной задачи и сроков её реализации.
• Начинаю работу над проектом, только после получения 50% предоплаты.
Пишите на почту: [email protected]
Портфолио
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- Визитки «Стоматология»444 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Александра как ответственного, качественного и творческого дизайнера. Сделал так, как я себе представлял, учел все пожелания. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Большое спасибо за проект, рекомендую Олега как идеального заказчика, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$50
10 баллов
10 лет назад
Задание сделано в срок и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$100/час
от $100от 2 дней
#47
Дизайн продукции
1 отзыв
$100/час
от $100от 2 дней
#130
Картография
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#31
Верстка полиграфии
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#549
Наружная реклама
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#551
Фирменный стиль
нет отзывов
$300/час
от $300от 4 дней
#560
Баннеры
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
#1263
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$100/час
от $150от 3 дней
#1555
Дизайн сайтов
нет отзывов
$100/час
от $100от 2 дней
#3139